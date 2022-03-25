Азербайджан применяет в Арцахе байрактары: с армянской стороны есть 2 погибших
15:00, 25 Март, 2022
С полудня 25 марта подразделения ВС Азербайджана, продолжая грубые нарушения режима прекращения огня, помимо огнестрельного оружия, применяют и ударные беспилотники, в том числе типа «Байрактар ТБ-2».
Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Армия обороны Республики Арцах.
В результате действий противника с армянской стороны погибли два военнослужащих-контрактника Армии обороны. Количество раненных уточняется.
По состоянию на 14:00 оперативно-тактическая обстановка на восточной границе Арцаха продолжает оставаться крайне напряженной.
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