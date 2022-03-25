Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

Азербайджан применяет в Арцахе байрактары: с армянской стороны есть 2 погибших

Азербайджан применяет в Арцахе байрактары: с армянской стороны есть 2 погибших

С полудня 25 марта подразделения ВС Азербайджана, продолжая грубые нарушения режима прекращения огня, помимо огнестрельного оружия, применяют и ударные беспилотники, в том числе типа «Байрактар ТБ-2».

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Армия обороны Республики Арцах.

В результате действий противника с армянской стороны погибли два военнослужащих-контрактника Армии обороны. Количество раненных уточняется.

По состоянию на 14:00 оперативно-тактическая обстановка на восточной границе Арцаха продолжает оставаться крайне напряженной.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]