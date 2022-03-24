МИД Армении ожидает от МС РФ шагов по немедленному возвращению азербайджанских войск на исходные позиции

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением в связи с провокационными действиями Азербайджана на линии соприкосновения с Республикой Арцах и перекрытием газопровода. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Сегодня в районе 16:00 азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух.

Эти агрессивные действия Азербайджана еще раз доказывают, что официальный Баку продолжает грубо нарушать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому боевые действия были прекращены, стороны останавливались на своих позициях и в Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения были размещены миротворческие силы Российской Федерации.

Этим действиям предшествовали полное перекрытие Азербайджаном единственного газопровода, снабжающего Арцах природным газом, обстрел гражданской инфраструктуры из крупнокалиберного оружия, угрозы в адрес армян Арцаха и другие шаги, направленные на этническую чистку. Более того, наряду с резким обострением ситуации с безопасностью в Европе, подобные действия Баку серьезно угрожают региональной стабильности и миру.

Ожидаем, что российские миротворческие силы, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры для обеспечения немедленного возвращения азербайджанских войск на исходные позиции и беспрекословного соблюдения обязательств, взятых на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября.

Призываем международное сообщество дать четкую оценку провокационным действиям Азербайджана по срыву мирного процесса, поддержать усилия по установлению мира на Южном Кавказе и достижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта”.