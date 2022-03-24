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МИД Армении ожидает от МС РФ шагов по немедленному возвращению азербайджанских войск на исходные позиции

МИД Армении ожидает от МС РФ шагов по немедленному возвращению азербайджанских войск на исходные позиции

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением в связи с провокационными действиями Азербайджана на линии соприкосновения с Республикой Арцах и перекрытием газопровода. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Сегодня в районе 16:00 азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух.

Эти агрессивные действия Азербайджана еще раз доказывают, что официальный Баку продолжает грубо нарушать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому боевые действия были прекращены, стороны останавливались на своих позициях и в Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения были размещены миротворческие силы Российской Федерации.

Этим действиям предшествовали полное перекрытие Азербайджаном единственного газопровода, снабжающего Арцах природным газом, обстрел гражданской инфраструктуры из крупнокалиберного оружия, угрозы в адрес армян Арцаха и другие шаги, направленные на этническую чистку. Более того, наряду с резким обострением ситуации с безопасностью в Европе, подобные действия Баку серьезно угрожают региональной стабильности и миру.

Ожидаем, что российские миротворческие силы, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры для обеспечения немедленного возвращения азербайджанских войск на исходные позиции и беспрекословного соблюдения обязательств, взятых на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября.

Призываем международное сообщество дать четкую оценку провокационным действиям Азербайджана по срыву мирного процесса, поддержать усилия по установлению мира на Южном Кавказе и достижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта”.


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