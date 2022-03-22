США и Россия не собираются закрывать свои посольства в Москве и Вашингтоне
США не собираются закрывать свое посольство в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на посла США в России Джона Салливана.
Как сообщает Арменпресс, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также заявил, что Москва не заинтересована во взаимном закрытии дипломатических миссий между Россией и США. По словам замглавы МИД РФ, в сложившейся ситуации эти каналы связи очень важны.
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