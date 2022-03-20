Сильный ветер нанес разрушения в ряде населенных пунктов Ширакской области

Из-за сильного ветра в ряде населенных пунктов Ширакской области произошли разрушения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает администрация Ширакской области.

«Со вчерашнего дня при сильном ветре, который продолжается до сих пор, в ряде населенных пунктов Ширакской области произошли разрушения. В частности, сигналы поступили из сел Тавшут, Газанчи, Арпени, Гоговит, Торосгюх Ашоцкой общины. В Торосгюхе повреждены крыши школы, в поселках Арпени и Казанчи - крыши домов культуры. В указанных населенных пунктах также повреждены крыши ряда жилых домов, вспомогательных построек и солнечных фотоэлектрических станций», — сообщила администрация Ширака на своей странице в Facebook.

Согласно источнику, по поручению губернатора Ширака Назели Багдасарян сотрудники обладминистрации находятся в оперативной связи с главами всех общин, представителями ответственных подразделений, с целью оказания необходимой помощи и удержания ситуации под контролем.