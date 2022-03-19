Глава МИД Турции вновь заговорил о необходимости изменения системы ООН

Официальная Анкара использовала события на Украине, чтобы в очередной раз поднять идею внесения изменений в структуру ООН.

Как передает Арменпресс, на этот раз министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заговорил об этом на пресс-конференции по итогам встречи со своим японским коллегой.

"Мы обменялись мыслями о том, что происходит в Украине. Ситуация там вновь показывает, что система ООН нуждается в реформах", - сказал глава МИД Турции, отметив, что в первую очередь нужно «реформировать Совет Безопасности ООН».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседаниях Генассамблеи ООН неоднократно выступал с подобными заявлениями.А в октябре 2021 года, выступая в парламенте Анголы, он заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость нескольких стран, одержавших победу во Второй мировой войне.

"Мир больше, чем пять стран",-сказал он, имея в виду пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН.