МИД прокомментировал возможность исключения России из G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Польша может заменить Россию в G20, заявил ранее министр иностранных дел республики Збигнев Рау.

"Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно - их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".