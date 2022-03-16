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ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник единогласно высказались за то, чтобы Россия покинула Совет Европы, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении в твиттере организации.

"За" высказались 216 человек, трое воздержались.

"Ассамблея, проголосовав единогласно, призвала Комитет министров Совета Европы ходатайствовать, чтобы Россия "незамедлительно покинула Совет Европы", - говорится в сообщении.

"Ассамблея считает, что Российская Федерация более не может быть государством-членом организации", - отмечается в нем.

Ранее вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято, соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации", - написал Толстой во вторник в своем телеграмм-канале.

Он подчеркнул, что "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".

Россия также будет денонсировать Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека, еще четыре конвенции и, возможно, ряд документов, которые не отвечают интересам РФ, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

 


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