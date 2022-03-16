ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник единогласно высказались за то, чтобы Россия покинула Совет Европы, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении в твиттере организации.

"За" высказались 216 человек, трое воздержались.

"Ассамблея, проголосовав единогласно, призвала Комитет министров Совета Европы ходатайствовать, чтобы Россия "незамедлительно покинула Совет Европы", - говорится в сообщении.

"Ассамблея считает, что Российская Федерация более не может быть государством-членом организации", - отмечается в нем.

Ранее вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято, соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации", - написал Толстой во вторник в своем телеграмм-канале.

Он подчеркнул, что "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".

Россия также будет денонсировать Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека, еще четыре конвенции и, возможно, ряд документов, которые не отвечают интересам РФ, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.