Время в Ереване: 11:07:36,   15 Март

В составе Вооруженных сил Армении сформирована женская стрелковая рота

В составе Вооруженных сил Армении сформирована женская стрелковая рота

В Вооруженных силах РА сформирована женская стрелковая рота. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по обороне и безопасности сообщил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян, представляя ход и результаты реализации программы правительства РА на 2021 - 2026 годы.

«В целях увеличения привлечения женщин в Вооруженные силы соответствующим приказом Министра обороны от сентября 2021 года в Вооруженных силах сформирована женская стрелковая рота, укомплектованная женщинами-военнослужащими», - сообщил замминистра.

Он отметил, что для активного резерва в Закон РА «О статусе военной службы и военнослужащих» внесено изменение. В ВС запланированы воинские части и специальности, где будет внедрена активная резервная служба.

С целью обеспечения целостности воинского учета и модернизации системы учета военнообязанных планируется создать единую электронную базу и систему учета военнообязанных граждан.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]