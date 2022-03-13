Ваагн Хачатурян дал присягу и вступил в должность президента Республики Армения

На внеочередном заседании Национального Собрания РА Ваагн Хачатурян был приведен к присяге в качестве Президента Республики.

Как передает Арменпресс, в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходит специальное заседание Национального Собрания, посвященное приведению к присяге и инаугурации 5-го президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна. Заседание ведет заместитель председателя НС Акоп Аршакян, исполняющий обязанности председателя НС.

На внеочередном заседании Национального Собрания Ваагн Хачатурян, положив руку на Евангелие Веамор и Конституцию РА, принес присягу:

"Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства".

После инаугурации прозвучал гимн Республики Армения, и Католикос Всех Армян Гарегин Второй обратился с Патриаршим благословением.

В церемонии принимают участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, до сих пор исполнявший обязанности президента спикер НС РА Ален Симонян, министры, президент Республики Арцах Араик Арутюнян и другие официальные лица. Депутаты от оппозиционных фракций во внеочередном заседании не участвуют.

На церемонию инаугурации приглашены аккредитованные в Армении дипломаты, государственные, общественные, культурные и общественные деятели Диаспоры и Родины, высокопоставленные лица, внепарламентские силы, бизнесмены, официальные лица, представители общественных организаций.

Хачатурян был выдвинут на пост президента фракцией «Гражданский договор». Национальное Собрание РА на заседании 3 марта избрало Ваагна Хачатуряна президентом республики. Ваагн Хачатурян избран Президентом Республики сроком на 7 лет.