МИД России передал в посольство США ноту о возбуждении уголовного дела против компании Meta

Министерство иностранных дел России передало посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против компании Meta.

Как передает Арменпресс, об этом Первому российскому каналу сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против компании Meta (в состав компании входят Facebook и Instagram, WhatsApp, Messenger) из-за политики последней, позволившей делать публикации на своих платформах, в которых содержится призыв к насильственным действиям в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих

11 марта пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно отменяет запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в ряде стран для пользователей Facebook и Instagram.