Дефицита не будет: замминистра о решении РФ запретить экспорт зерна в страны ЕАЭС

Пшеницы, которая есть у Армении на данный момент, достаточно, чтобы удовлетворить спрос в ближайшие месяцы, в этом году уже сделано достаточно импорта, дефицита зерна в стране не будет. Об этом в беседе с Арменпресс сказал заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян.

Накануне стало известно, что Россия намерена ограничить экспорт зерна в страны ЕАЭС с 15 марта по 31 августа. Отмечается, что исключения из ограничений могут быть сделаны в случае получения экспортером лицензии Минпромторга России.

Замминистра Ходжоян отметил: «В 2022 году уже осуществлен достаточный импорт. В ноябре-декабре 2021 года было ввезено около 100 тысяч тонн пшеницы, что достаточно для обеспечения потребности нашей страны в ближайшие месяцы. Но, конечно, импорт должен продолжаться. И когда у нас будет официальное решение России, тогда мы будем работать с нашими партнерами над механизмами».

Армения импортирует пшеницу из России. В 2021 году импортировано 275 тысяч тонн пшеницы. А в Армении производится около 100 тысяч тонн пшеницы. Посевные площади пшеницы в Армении составляют около 60 тыс га, из которых 1700-2000 га приходится на яровую пшеницу, а остальные 58 тыс га - на озимую. Так, по словам замминистра, говоря о наличии пшеницы, следует иметь в виду, что осенью 2021 года уже посеяна пшеница, урожай которой будет в августе-сентябре-октябре этого года. В 2021 году правительство реализовало программу субсидирования высококачественных семян озимой пшеницы.

Ходжоян объясняет возможное ограничение экспорта из России ограничением реэкспорта. Уровень самообеспеченности России пшеницей составляет около 140-150%. По мнению замминистра, таким образом, ограничение реализуется не для обеспечения внутреннего спроса и уровня самообеспечения России. «Сегодня утром у меня был телефонный разговор с моими коллегами, заместителями министра сельского хозяйства России, которые устно заверили, что этот шаг направлен на ограничение нашего экспорта, то есть страны, которые импортируют из России, не экспортировали в другие страны», - сказал Ходжоян.

Ходжоян заверяет, что Армении не о чем беспокоиться. Замминистра отмечает, что и предложение, и статус Армении позволяют находить решения этих вопросов в рамках ЕАЭС через различные механизмы.

Посевные площади Армении не претерпели значительных изменений. Ходжоян напомнил, что, тем не менее, правительство реализует программу субсидирования высококачественных семян пшеницы, чтобы стимулировать увеличение урожая с 1 га посевной площади. Средняя урожайность с гектара в Армении составляет 1,8-2 тонны, но ее можно увеличить хотя бы до 3,5-4.

Он добавил, что и Армения, и другие страны в целом ориентированы на повышение уровня местной самодостаточности. «Если раньше местное производство могло быть нерентабельным, импорт из других стран был более выгодным с точки зрения цен, то сейчас в меняющихся условиях мы видим, что цены на продукты растут и создают такой большой спрос на товары», — сказал Ходжоян.

Заместитель министра подчеркнул важность того, чтобы фермеры Армении правильно восприняли этот сигнал и максимально расширили посевные площади.

«Даже если запрет вступит в силу и в Армении есть спрос на этот продукт, в России он доступен. И еще у нас есть предварительная договоренность, что дефицита в республике не будет. Этот пробел будет восполнен с помощью других механизмов, возможно, с помощью механизма квоты спроса», - сказал Ходжоян.