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ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на западном участке границы: с армянской стороны есть погибший

ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на западном участке границы: с армянской стороны есть погибший

7 марта около 12:40, подразделения ВС Азербайджана открыли прицельный огонь по армянским боевым позициям, расположенным на западном участке армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что в результате прицельного огня ранения получили двое военнослужащих ВС Армении. Один из них, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части МО РА, сержант Грач Арамович Манасарян скончался по дороге в больницу.

Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую боль утраты и выражает содействие членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

Жизнь второго раненного военнослужащего вне опасности.


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