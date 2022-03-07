Специалисты ЕГМУ в течение 100 дней проведут столько же операций и бесплатных консультаций

В Ереванском государственном медицинском университете с 8 марта стартует программа «100 лет рядом с народом». Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал ректор ЕГМУ Армен Мурадян, отметив, что университетская инициатива состоит из пакета взаимосвязанных мероприятий трех видов.

«С 12 марта, ведущие специалисты ЕГМУ в течение 100 дней каждую субботу с 11:00 до 14:00 будут проводить бесплатные консультации в поликлиниках университетских больниц № 1 «Гераци» и «Мурацан» и в Институте хирургии им. А. Микаеляна. По результатам консультаций будет проведено 100 хирургических вмешательств со скидкой в 50%, включая и полный пакет послеоперационных исследований», - написал он.

По словам Армена Мурадяна, на основе консультации врач предоставит пациенту специальное направление, которое станет основой для проведения дальнейших хирургических вмешательств со скидкой в 50%.

«Программа будет координироваться ответственными за клиническую сферу ЕГМУ:

В Больничном комплексе № 1 «Гераци» главным врачом А. Ю. Баблумяном,

В Больничном комплексе «Мурацан» главным врачом Г. В. Апресяном,

В Институте хирургии им. А. Микаеляна директором по медицинской части А. А. Казаряном».

Программа продлится до 18 июня.