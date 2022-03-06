Министр экономики РА Керобян посетил Вайоцдзорскую область

Министр экономики РА Ваан Керобян на своей странице в Facebook рассказал о подробностях своего визита в Вайоцдзорскую область.

Как сообщает Арменпресс, министр написал о визите в село Гергер 6 марта. «Несколько месяцев назад в рамках дня приема граждан ко мне приехал Вачик из села Гергер и пригласил меня в село, на что я с радостью согласился, но никак не получалось поехать. Жители Гергера очень впечатлили меня - все грамотные, трудолюбивые, глубоко понимающие и оптимистично смотрящие на проблемы нашей страны.

Кстати, это была единственная деревня, где во время встречи с односельчанами были женщины. "Думаю, что отныне нужно настаивать на равноправном участии женщин в таких встречах", - написал министр.

5 марта он посетил села Агавнадзор, Арени и Хачик. По словам Ваана Керобяна, Агавнадзор является центром тяжести виноградарства Арени. Земельная реформа, цена винограда, кооперативы — все эти вопросы заинтересованно обсуждались с фермерами.

По словам министра, вернувшийся из Швейцарии Карен Мхитарян и его винодел Жан Поль обсудили возможности глэмпинга в общине Арени.

Отмечается, что планы развития обсуждались в приграничном поселке Хачик. «Я попросил жителей села обрабатывать как можно больше земли», - сказал Ваан Керобян.