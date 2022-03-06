Украинская сторона объявила об эвакуации мирного населения из Мариуполя

В Мариуполе с 12:00 по местному времени начинается эвакуация мирного населения.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом в Телеграме сообщает Мариупольский горсовет.

По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 местного времени будет установлен режим тишины.

Ранее власти ДНР также заявляли об открытии коридора, по которому выехали 92 человека.