Украинская сторона объявила об эвакуации мирного населения из Мариуполя
13:11, 6 Март, 2022
В Мариуполе с 12:00 по местному времени начинается эвакуация мирного населения.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом в Телеграме сообщает Мариупольский горсовет.
По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 местного времени будет установлен режим тишины.
Ранее власти ДНР также заявляли об открытии коридора, по которому выехали 92 человека.
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