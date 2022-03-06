ДНР сообщает, что по вновь открытому коридору из Мариуполя эвакуировано 8 человек

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что по гуманитарному коридору из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район эвакуированы еще 8 человек, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"По оперативным данным, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район по гуманитарному коридору эвакуированы еще 8 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР, сообщил, что в субботу из Мариуполя и населенных пунктов в его пригородах в общей сложности были эвакуированы 84 человека.

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя вновь будут открыты в воскресенье утром.