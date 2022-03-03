В Ереване никакой самолет не «арестован»: министерство опровергает слухи

Министерство территориального управления и инфраструктур Армении опровергает слухи об аресте самолета в Ереване. ИА «Арменпресс» обратилось за разъяснениями по данному вопросу к начальнику отдела политики железнодорожного, водного и воздушного транспорта Армении Вардану Чилингаряну.

- Господин Чилингарян, в СМИ муссируется информация, что в Ереване «задержан самолет». О чем речь, соответствует ли эта информация действительности?

- Нет, ничего подобного нет. Эта информация об аресте или задержании самолета не соответствует действительности. Ничего такого не было.

- В таком случае, уточните, о чем речь?

- Дело в том, что в Ереване приземлился самолет, и в связи с дальнейшим его полетом есть проблемы с документами. Эти проблемы сейчас выясняются. Вот и вся действительность.

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«Sputnik Армения» со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что в Ереване задержан один из самолетов авиакомпании S7.