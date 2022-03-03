В Херсоне погиб мирный житель армянской национальности

В ходе военных действий в украинском городе Херсоне погиб мирный житель армянской национальности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Верховного комиссара по делам диаспоры, информация проверена армянской общиной Украины.

Погиб Вагик Согомонян, гражданин Украины. Остальные детали уточняются.