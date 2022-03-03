Ваагн Хачатурян примет пост президента на специальном заседании НС.

Как передает «Арменпресс», после объявления результатов голосования вице-спикер НС, исполняющий обязанности председателя НС Акоп Аршакян напомнил, что согласно Конституции и Регламенту НС, президент республики вступает в должность на специальном заседании НС, которое созывается на 10-й день после избрания.

Порядок проведения специального заседания устанавливается по предложению председателя НС. Таким образом, решением Совета НС будет созвано специальное заседание.

Кандидатура Ваагна Хачатряна была представлена фракцией «Гражданский договор».