Время в Ереване: 11:07:36,   3 Март

Ваагн Хачатурян примет пост президента на специальном заседании НС

Ваагн Хачатурян примет пост президента на специальном заседании НС

Ваагн Хачатурян примет пост президента на специальном заседании НС.

Как передает «Арменпресс», после объявления результатов голосования вице-спикер НС, исполняющий обязанности председателя НС Акоп Аршакян напомнил, что согласно Конституции и Регламенту НС, президент республики вступает в должность на специальном заседании НС, которое созывается на 10-й день после избрания.

Порядок проведения специального заседания устанавливается по предложению председателя НС. Таким образом, решением Совета НС будет созвано специальное заседание.

Кандидатура Ваагна Хачатряна была представлена фракцией «Гражданский договор».


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]