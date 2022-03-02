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Россия в феврале нарастила экспорт электроэнергии на 4,8%

Россия в феврале нарастила экспорт электроэнергии на 4,8%

Экспорт электроэнергии из России в феврале 2022 года увеличился на 4,8% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 2,2 млрд кВтч. Как передает Арменпресс, об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

При этом за два месяца на экспорт было поставлено 5,1 млрд кВтч, что на 11,8% больше, чем в январе - феврале 2021 года.

По данным ЦДУ ТЭК, за февраль Россия импортировала 0,2 млрд кВтч электроэнергии.


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