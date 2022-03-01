Россия лишилась права провести мужской ЧМ по волейболу

Международная федерация волейболу приняла решение перенести запланированный на 2022 год чемпионат мира из России.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении федерации, опубликованном на ее сайте.

"Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 года будет перенесен из России. Новые принимающие страны будут объявлены позднее", - говорится в тексте заявления.

"Федерация пришла к выводу, что подготовка и проведение чемпионата мира в России будут невозможны из-за войны на Украине. Соответственно, было принято решение отстранить Россию от организации чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который планируется провести в августе и сентябре 2022 года. Федерация волейбола России и Организационный комитет "Волейбол 2022" были проинформированы соответствующим образом", - подчеркивается в заявлении.

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.

Участники чемпионата: Команда Всероссийской федерации волейбола, Польша, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай, Япония, Иран.

Формат турнира предусматривал два групповых этапа и Финал шести в Москве.