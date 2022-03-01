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Россия лишилась права провести мужской ЧМ по волейболу

Россия лишилась права провести мужской ЧМ по волейболу

Международная федерация волейболу приняла решение перенести запланированный на 2022 год чемпионат мира из России.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении федерации, опубликованном на ее сайте.

"Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 года будет перенесен из России. Новые принимающие страны будут объявлены позднее", - говорится в тексте заявления.

"Федерация пришла к выводу, что подготовка и проведение чемпионата мира в России будут невозможны из-за войны на Украине. Соответственно, было принято решение отстранить Россию от организации чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который планируется провести в августе и сентябре 2022 года. Федерация волейбола России и Организационный комитет "Волейбол 2022" были проинформированы соответствующим образом", - подчеркивается в заявлении.

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.

Участники чемпионата: Команда Всероссийской федерации волейбола, Польша, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай, Япония, Иран.

Формат турнира предусматривал два групповых этапа и Финал шести в Москве.


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