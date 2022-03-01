Армения - сторонник решения вопроса мирным и переговорным путем: Эдуард Агаджанян о развитиях событий вокруг Украины

Республика Армения обеспокоена событиями, происходящими на территории Украины.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил председатель постоянной комиссии НС по международным отношениям Эдуард Агаджанян, отвечая на вопрос журналиста, какова позиция Армении относительно ситуации вокруг Украины. С учетом развития кризиса невозможно долго не высказывать свою позицию.

«Армения, естественно, глубоко обеспокоена сложившейся ситуацией. Почувствовав на себе последствия ужасов войны, мы конечно способны сопереживать и оценивать ситуацию. Любая война имеет очень болезненные последствия, Республика Армения, естественно, выступает сторонником решения вопросов путем переговоров и мира. Конечно, эта ситуация вызывает беспокойство. Республику Армения, как члена международного сообщества, занимающего определенную позицию, беспокоят последствия этого процесса и в нашем регионе. Естественно, мы очень внимательно следим за развитием событий. Армения должна быть готова ко всем последствиям, которые могут возникнуть», - заявил Агаджанян.

По словам председателя постоянной комиссии по международным отношениям, наиболее желательным для Армении будет прекращение боевых действий и переход к дипломатическому решению вопроса.

«Но это вопросы, которые неподконтрольны Армении, единственное, что нам остается на данный момент, - это насколько возможно оценивать риски в нашем регионе и соответственно этому двигаться вперед», - заключил Агаджанян.