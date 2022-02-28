Иран поприветствовал переговоры между Россией и Украиной

Тегеран приветствует переговоры между Россией и Украиной и надеется, что диалог поспособствует решению кризиса в регионе. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Это хорошая новость, переговоры между Ираном и Россией - это то, к чему мы призывали с самого первого дня, - сказал он. - Политический диалог - это способ найти стабильное решение для тех проблем, которые десятилетия существуют в регионе".