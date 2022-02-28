Время в Ереване: 11:07:36,   28 Февраль

Иран поприветствовал переговоры между Россией и Украиной

Иран поприветствовал переговоры между Россией и Украиной

Тегеран приветствует переговоры между Россией и Украиной и надеется, что диалог поспособствует решению кризиса в регионе. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Это хорошая новость, переговоры между Ираном и Россией - это то, к чему мы призывали с самого первого дня, - сказал он. - Политический диалог - это способ найти стабильное решение для тех проблем, которые десятилетия существуют в регионе".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]