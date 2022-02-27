Явка на референдуме о поправках в Конституции Беларуси составила 78,61%

В республиканском референдуме по принятию правок в Конституцию Беларуси 27 февраля приняли участие 78,61% избирателей. Как передает Арменпресс со ссылкой на БелТА, об этом сообщили в Центральной избирательной коммиссии Республики Беларусь.

На территории Беларуси было образовано 5510 участков для голосования. На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?



В итоговом варианте обновленной Конституции предложено изменить 83 статьи, текст дополнен одной главой о Всебелорусском народном собрании и 11 новыми статьями.

По состоянию на 10 часов по местному времени в референдуме приняли участие 46,33% избирателей.

Предлагаемые изменения в Конституцию прежде всего затрагивают вопросы государственного устройства Беларуси. Так, в проекте Конституции сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания (ВНС), который станет высшим представительным органом народовластия, будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе.



В связи с тем, что высшим должностным лицом продолжает являться Президент, предполагается, что в Конституции будут несколько ужесточены требования к кандидатам на данную должность. Так, Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь не моложе 40 лет, который живет в стране не менее 20 лет, у которого нет и не было гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества. Также планируется введение ограничений по срокам для главы государства - не более двух.



Принцип социального государства сохранится в качестве одной из важнейших основ конституционного строя Беларуси. Помимо дополнения прав, изменения затрагивают и обязанности граждан. Согласно поправкам, каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства. Ст.45 Основного закона возлагает на граждан обязанность принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья.



Изменения касаются и конституционного закрепления брачно-семейных отношений. Уточняется, что брак защищается государством "как союз мужчины и женщины". Родители становятся обязаны готовить детей к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси.