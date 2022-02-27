По поручению премьера РА, учет времянок в Гюмри будет завершен 10 марта
По поручению Премьер-министра РА, Ширакская областная администрация совместно с мэрией Гюмри регистрирует количество времянок и домиков в Гюмри.
Как передает Арменпресс, итоги деятельности рабочей группы будут подведены 10 марта.
Об этом на брифинге с журналистами заявила губернатор Ширака Назели Багдасарян, сообщив, что в марте в Гюмри состоится выездное заседание одной из комиссий НС РА. Сессия будет посвящена проблемам зоны бедствия.
«Заседание будет посвящено проблемам зоны бедствия. Они посетят Спитак, потом снова приедут в Гюмри, чтобы проблема аварийных домов и коттеджных поселков получила полную картину», - сказал губернатор Ширака.
Арменуи Мхоян
Подпишитесь на наш канал в Телеграм