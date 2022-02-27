Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

По поручению премьера РА, учет времянок в Гюмри будет завершен 10 марта

По поручению премьера РА, учет времянок в Гюмри будет завершен 10 марта

По поручению Премьер-министра РА, Ширакская областная администрация совместно с мэрией Гюмри регистрирует количество времянок и  домиков в Гюмри.

Как передает Арменпресс, итоги деятельности рабочей группы будут подведены 10 марта. 

Об этом на брифинге с журналистами заявила губернатор Ширака Назели  Багдасарян, сообщив, что в марте в Гюмри состоится выездное заседание одной из комиссий НС РА. Сессия будет посвящена проблемам зоны бедствия.

 «Заседание будет посвящено проблемам зоны бедствия. Они посетят Спитак, потом снова приедут в Гюмри, чтобы проблема аварийных домов и коттеджных поселков получила полную картину», - сказал губернатор Ширака. 

Арменуи Мхоян

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]