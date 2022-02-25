Франция пообещала помочь Зеленскому в случае угрозы его безопасности

Франция сможет оказать помощь Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан, передает Арменпресс.

"Безопасность ... Зеленского является центральным элементом происходящего, и мы в состоянии помочь ему в случае необходимости", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

"Мы примем те меры, которые нужно будет принять", - сказал министр в ответ на вопрос, подразумевает ли эта помощь вывоз Зеленского с Украины.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.