Состоялась встреча Никола Пашиняна и Касима-Жомарта Токаева

Премьер-министр Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Нур-Султане, встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, президент Казахстана приветствовал Никола Пашиняна и обратился к нему:

«Уважаемый Никол Воваевич! Очень рад встрече с Вами! Отношения между Казахстаном и Арменией стабильно развиваются. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений, это очень значимый год. Между нами налажен открытый политический диалог на высшем уровне, развиваются парламентские, культурные и гуманитарные связи. Вы знаете, что мы испытываем самые теплые чувства к Армении и к армянскому народу, я лично отношусь к Вам и к армянскому народу с большим уважением. Думаю, я неплохо знаю историю Вашего народа, ценю Ваши достижения в культуре и в других сферах.

В действительности мы союзники по ОДКБ, Евразийскому экономическому союзу, поэтому считаю, что такие отношения между нашими странами считаются наиболее оптимальными. Что касается Казахстана, то мы будем продолжать работать в этом направлении».

Никол Пашинян обратился с ответной речью:

«Уважаемый Касим-Жомарт Кемелевич! Я также рад встрече с Вами. В этом году, мы впервые встречаемся лицом к лицу, но мы не раз говорили по телефону. Я очень рад, что после произошедших событий, нормальная жизнь в Казахстане полностью восстановлена. И уже в Евразийском экономическом союзе мы обсуждаем наше дальнейшее экономическое сотрудничество и дальнейшее развитие Евразийского экономического пространства.

Хотел бы подчеркнуть, что рад тому, что кризисные механизмы ОДКБ наконец-то заработали. Вы знаете, что это было приоритетом председательства Республики Армения. Мы всегда считали, что механизмы кризисного реагирования ОДКБ должны работать исправно. Однако, Армения была в ситуации, когда мы ждали, что механизмы заработают, но, к сожалению, этого не произошло. После этого Армения стала председателем ОДКБ и заявила, что это один из наших приоритетов. Я очень рад, что мы смогли запустить этот механизм, когда это было необходимо. Хочу еще раз поблагодарить Вас за теплые слова и за гостеприимство».

В ходе встречи собеседники обсудили различные вопросы повестки армяно-казахстанских отношений, затронули ряд тем, связанных с интеграционными процессами.