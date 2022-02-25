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Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Бресте

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Бресте

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) пройдет в конце июня в городе Бресте. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров по итогам заседания ЕМПС в столице Казахстана.

"Следующее заседание ЕМПС по инициативе белорусской стороны состоится 21-22 июня 2022 года в городе Бресте", - сказал он.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.


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