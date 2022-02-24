В Ереване состоялся армяно-российский бизнес-форум

В Ереване 24 февраля состоялся армяно-российский бизнес-форум, договоренность о проведении которого была достигнута 22 декабря 2021 года в рамках 20-го заседания межправительственной комиссии Армения-РФ по экономическому сотрудничеству.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики, в бизнес-форуме приняли участие заместитель министра экономики Армении Нарек Терян, торговый представитель РФ в Армении Анна Донченко, представители государственно-частного сектора, бизнесмены.

В начале конференции Нарек Терян выступил с приветственной речью, в ходе которой отметил: «Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество Армения-Россия продолжает набирать обороты благодаря членству в Евразийском экономическом союзе. Так, впервые в 2019 году взаимный товарооборот между нашими двумя странами превысил 2 млрд долларов, а в 2021 году товарооборот составил 2,6 млрд долларов».

В своем выступлении замминистра также подчеркнул, что Армения ведет работу по расширению промышленного сотрудничества с предприятиями Российской Федерации, в частности, налаживанию производственных кооперационных связей.

«Необходимо активизировать производственную кооперацию и развитие совместных корпораций, производство совместных инновационных проектов, что позволит нам быть более конкурентоспособными. Также необходимо выстроить организационно-логистические цепочки, создать центры поддержки экспорта для поддержки малого и среднего бизнеса», — добавил замминистра.

В своем выступлении торговый представитель России в Армении Анна Донченко отметила: «Сотрудничество между Россией и Арменией вышло на качественно более высокий уровень и налажено эффективное двустороннее сотрудничество, в частности по части реализации инвестиционных программ в сферах энергетики, транспорта и промышленности, а также активное сотрудничество в сфере радиоэлектроники, ИТ и высоких технологий».

Она отметила, что Россия остается ведущим торговым партнером Армении и, конечно, продолжает наращивать поставки как машин, так и промышленного оборудования и полезных ископаемых.

В ходе конференции директор по инвестициям фонда «Центр поддержки инвестиций» Арам Варданян представил российским бизнесменам презентацию об инвестиционной среде в Армении, наиболее привлекательных областях для инвестиций.

После состоялись B2B встречи между армянскими и российскими предпринимателями.