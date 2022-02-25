“Ереванский бестселлер”: лидирует Шарма: документальная книга, январь 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за январь.

На первой горизонтали - книга канадского писателя Робина Шармы “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На втором месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

“Клуб “5 часов утра” ” Робина Шармы на третьем месте. Это - мотивационная работа. Здесь Шарма советует просыпаться ранним утром. Следование примеру героев Шармы помогает читателю стать успешным, счастливым, и почему бы и нет - любимым. Путешествия героев по разным странам, полные интересных приключений, делают книгу еще более интересной и привлекательной.

На четвертом месте книга Гарегина Нжде “Народ, который не выносит уроков”. В этой книге размышлений и статей Гарегин Нжде обращается к армянской молодежи, толкая ее к самопознанию. Он размышляет о нашем менталитете, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание военной промышленности в Армении. Приоритетом он считает коллективную борьбу нашего народа, потому что “мы сильнее временных бед”.

На пятом месте другой бестселлер Робина Шармы - “Лидер без титула”. Робин Шарма - один из самых известных специалистов в области мотивации, лидерства и саморазвития. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочесть эту книгу. Она учит поступать правильно, жить целенаправленно.

“Большая Пятерка для жизни” Джона П. Стрелеки - на шестом месте. В армянском переводе книга названа “Пять великих целей жизни”. Это очередное произведение известного американского писателя, автора международного бестселлера “Кафе на краю света”, коуча Джона Стрелеки. Книга о бизнесмене по имени Томас Дерейл, раскрывает секреты эффективного, популярного и успешного лидера. Она полна советами для бизнеса, и очень интересными и новыми идеями по переосмыслению и переоценке жизни.

На седьмом месте книга Наринэ Багдасарян “На пути к свету”. Книга вобрала жизненный опыт Нарине Багдасарян, многолетнего преподавателя йоги. В ней раскрываются “пути к Свету”, пути, которые проповедует Наринэ, пути достижения мира и гармонии человеческого тела и души. Эта книга содержит теоретические и практические советы, беседы о любви.

Книга Джо Джирарда “Как продать что угодно, кому угодно” на - восьмом месте. Джо Джирард занесен в Книгу рекордов Гиннесса за продажу 13 001 автомобилей марки «Шевроле». Выросший в бедной сицилийской семье, Жирард в этой книге, ставшей мировым бестселлером, рассказывает о своей карьере продавца, представляя секреты и приемы своего успеха. Они, наверняка, пригодятся любому продавцу, в любой сфере. Как говорит сам автор: “Если я смог, то и вы сможете”. Книга “Как продать что угодно, кому угодно” считается одной из лучших книг по бизнесу.

Девятое место заняла книга Ваагна Дилбаряна “100 секретов бизнеса”. Книга полна практических советов. Ее цель - обучение нашего поколения, описание нашего поколения, в описании более грамотных деловых подходов к своей карьере и к своим собственным проектам. Книга рассчитана на тех, кто интересуется бизнесом - бизнесменов, специалистов, студентов. Прочитав эту книгу, читатель узнает 100 подходов, шагов, приемов, методов, форм, правил, принципов развития собственного бизнеса.

Книга “Гарегин Нжде. Биография, размышления” Рафаэла Амбарцумяна на десятом месте. Подборка ключевых моментов деятельности Гарегина Нжде, его изречений, список опубликованных и неопубликованных книг и статей делают этот труд уникальной энциклопедией о лидере армянской освободительной войны ХХ века. Констатируя, что Гарегин Нжде - один из исключительных лиц мировой военно-политической мысли 20-го века, книга представляет его уникальную роль и в мировой истории военной науки и военного искусства.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).