Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Указ опубликован на сайте Белого дома, передает Арменпресс․

"Признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР), являющихся регионами Украины, противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в указе.

Указом запрещаются инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов.

Кроме того, данный указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в самопровозглашенных республиках.

Все имущество и доли в имуществе, которые находятся в США или в дальнейшем попадают в США, принадлежащие лицам, связанным с ДНР и ЛНР, будут заблокированы.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.