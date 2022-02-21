Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении по ряду уголовных дел, вновь объявил голодовку, требуя надлежащей медицинской помощи, передает Арменпресс.

В понедельник в Тбилисском городском суде проходило заседание по делу о событиях 7 ноября 2007 года.

"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку. Эта голодовка - реакция на то, как этот режим обращается со мной и моими людьми, с нашими людьми", - сказал Саакашвили в зале суда.

Бывший президент рассказал о цели своей голодовки.

"Мое требование – адекватное обеспечение защиты здоровья, как того требует консилиум Народного защитника и центра "Эмпатия", и я уверен, международные эксперты, если бы их запустили, сказали бы то же самое.

Ранее Саакашвили заявил, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права. В этой связи он выступил с инициативой создания в парламенте следственной комиссии.