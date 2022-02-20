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Глава МИД РА пригласил представителей компании Jigsaw Google посетить Армению

Глава МИД РА пригласил представителей компании Jigsaw Google посетить Армению

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 19 февраля встретился с директором компании Jigsaw Google Джаредом Коэном.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения, министр Мирзоян подчеркнул, что сферы информационных и высоких технологий являются одним из приоритетов деятельности правительства РА, и представил перспективы развития этих сфер в Армении.

Министр иностранных дел с удовлетворением отметил сформированную в Армении благоприятную среду для развития сферы высоких технологий и успешный опыт сотрудничества с иностранными компаниями.

В этом контексте Арарат Мирзоян и Джаред Коэн обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Учитывая заинтересованность Jigsaw Google в сотрудничестве с армянскими ИТ-компаниями, министр иностранных дел РА пригласил представителей компании посетить Армению.

 

 

 


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