СМИ: на военной базе в Иране произошел пожар
Пожар начался в понедельник утром на одной из военных баз в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство ISNA.
По данным агентства, возгорание возникло на вспомогательной базе в провинции Керманшах на западе страны. Причины инцидента и возможный ущерб выясняются.
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