Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

Матчи женских национальных сборных по футболу Армении и Грузии отменены

Матчи женских национальных сборных по футболу Армении и Грузии отменены

Отменены матчи женских сборных по футболу Армении и Грузии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 17 и 20 февраля женская сборная Армении в Ереване должна была провести товарищеские матчи со сборной Грузии.

В связи с подтвержденными случаями COVID-19 в женской сборной Грузии, команда не приедет в Армению, товарищеские матчи отменены.

Женская сборная Армении по заранее объявленной программе продолжит тренировочные сборы в Техническом центре Академии футбола ФФА.
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