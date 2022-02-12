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Ильхам Алиев подписал закон, ратифицирующий Шушинскую декларацию

Ильхам Алиев подписал закон, ратифицирующий Шушинскую декларацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон, ратифицирующий Шушинскую декларацию о турецко-азербайджанском военном сотрудничестве. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Haqqin.az.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подписал указ о декларации, ратифицированной вчера турецким парламентом.

В декларации, подписанной Реджепом Тайипом Эрдоханом Ильхамом Алиевым 15 июня 2021 года, в частности, говорится, что две страны будут действовать сообща в случае «угрозы или агрессии» со стороны третьей страны. В декларации говорится, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».


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