Гару и Заза дадут концерты в Ереване

В рамках международных музыкальных фестивалей «Ереванские Перспективы» и «Айа» в Армении примут участие такие выдающиеся исполнители, как Гару, пианисты Денис Мацуев, Ефим Бронфман и другие.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами 11 февраля заявила директор Международного музыкального фестиваля "Ереванские перспективы", соучредитель компании "Соната" Сона Ованнисян.

Она подчеркнула, что в рамках программы «Ереванские перспективы»в мае 2022 года в Ереване состоится 70-й саммит Европейской фестивальной ассоциации.

«Фестивали были инициированы после Второй мировой войны для примирения враждующих стран. С 2013 года мы работаем над тем, чтобы один из фестивальных саммитов привезли в Армению», - сказала она, добавив, что для участия в саммите в Ереван прибудут 25 мэров из Европы и 100 директоров фестивалей. С концертами выступят всемирно известные классические музыканты, пианист Деннис Мацуев, лауреат премии «Грэмми» пианист Ефим Бронфман и другие.

По ее словам, в апреле в Спортивно-концертном комплексе в рамках Франкофонии выступит французский певецГару (Garou).

Сона Ованнисян сообщила, что усилиями компании «Соната» будет запущен масштабный фестиваль «Айя», первый концерт которого состоится 30 июня на открытой площадке.

"Он пройдет в Арагацотнской области. Приедут артисты, работающие в жанрах эстрады, джаза, рока и других. 1 июля состоится симфоническая программа Led Zeppelin, цель которой - постоянное исполнение песен группы, на следующий день выступит известная французская певица Zaz. Мы рассчитываем принять до 100 тысяч человек», — подчеркнула она.

Для инициаторов фестиваля его можно организовать в месте, где гора Арарат будет хорошо видна. По словам Ованнисян, таких фестивалей в мире много, но для того, чтобы организовать их в нашей стране, нужны серьезные связи и авторитет.

«Мы ведем переговоры о том, чтобы принять Стиви Уандера и Стинга в 2023 году. Мы хотим превратить Армению в большой региональный hub, который откроет новую страницу в развитии туризма и будет способствовать развитию экономики», - заключила Сона Ованнисян.