При содействии Красного Полумесяца Эмиратов в Армении реализуется «Зимняя благотворительная программа»

В Ширакской области реализуется «Зимняя благотворительная программа» для социально незащищенных семей. О запуске благотворительной программы было объявлено 11 февраля в Гюмрийском технологическом центре.

Как передает «Арменпресс», программа осуществляется посольством Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Армения при финансовом содействии Благотворительной организации Эмиратского Красного Полумесяца в рамках сотрудничества с Министерством труда и социальных вопросов РА и Ширакской областной администрация. Делегация Эмиратского общества Красного Полумесяца во главе с Мухаммадом Ахмедом аль-Ямахи находилась в Ширакской области для представления этой благотворительной программы.

В рамках программы около 1 281 малообеспеченным семьям области будет оказано содействие для покрытия расходов на отопление, потребление электроэнергии, 628 детей из 189 семей с тремя и более несовершеннолетними детьми будут обеспечены зимней одеждой и постельными принадлежностями.

«Эта программа реализуется в разных странах, в том числе и в Армении. Около 500 семей из Армении признаны бенефициарами этой программы», - сказал во время брифинга с журналистами глава делегации Эмиратского Красного Полумесяца Мохаммед Ахмед Аль-Яммахи.

Арменуи Мхоян