МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за замены флага в Днепре

МИД Белоруссии заявил послу Украины Игорю Кизиму протест из-за инцидента с заменой белорусского госфлага в украинском Днепре, предупредил о возможных "соразмерных шагах" в случае невыполнения требований Минска. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Как сообщил в среду мэр Днепра Борис Филатов, флаг белорусской общины возле мэрии заменили с государственного красно-зеленого с орнаментом на традиционный для белорусской оппозиции бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что Украина якобы переправляет оружие для вооружения мигрантов и якобы сосредотачивает вблизи Белоруссии подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". В Киеве все обвинения опровергали и называли манипуляцией. Во вторник Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.

В четверг посольство Белоруссии в Киеве сообщило, что в МИД Украины направлена нота протеста, Минск рассчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения госсимвола.

"В МИД был вызвал посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи со вчерашним инцидентом в Днепре, где по решению мэра города Государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

По ее данным, "до украинской стороны было доведено, что в Беларуси рассматривают это циничное проявление недружественного отношения к суверенной нации как акт государственного вандализма, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, – а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике".

"Посол был предупрежден о том, что в случае невыполнения озвученных на встрече требований белорусская сторона оставляет за собой право предпринять дальнейшие соразмерные шаги", - говорится в сообщении.

Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.