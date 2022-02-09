Россия должна немедленно отвести свои войска и проявить уважение к суверенитету Украины: глава МИД Великобритании 

Москва должна следовать путем дипломатии, который является единственной возможностью разрешить кризисную ситуацию вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс написала в среду на своей странице в Twitter, прибыв в Москву с официальным двухдневным визитом.

"Я в Москве, чтобы встретиться с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым и ясно дать понять, что Россия должна немедленно отвести свои войска и проявить уважение к суверенитету Украины либо столкнуться с последствиями, - написала Трасс. - Любое вторжение было бы огромной ошибкой. Дипломатия - единственный путь вперед, и Россия должна следовать по этому пути".

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 10 февраля на переговорах в Москве министры обсудят европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности. В британском посольстве в Москве указали, что Трасс также намерена поднять тему Украины.

11 февраля в Москве также должна состояться встреча министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.