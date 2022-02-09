В Армении пройдут учебные сборы резервистов сроком на 2 месяца

Правительство Армении планирует провести сборы резервистов с 15 апреля по 15 июня 2022 года. Как сообщает «Арменпресс», проект постановления правительства РА опубликован на сайте e-draft.am

Будут объявлены сборы рядовых, унтер-офицеров и офицеров запаса, зачисленных в первую и вторую категории первой группы резервистов.

В сборах примут участие до 724 граждан, из них 566 младшие унтер-офицеры, 30 - старшие унтер-офицеры, 128 - офицеры запаса.

В обосновании проекта указано, что принятие проекта решения обусловлено необходимостью повышения воинского мастерства, подготовки и переобучения унтер-офицеров и офицеров первой группы запаса.