Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Как сообщает Арменпресс, список номинантов в текущем году выглядит следующим образом:

Лучший фильм

«Белфаст»

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Не смотрите наверх»

«Сядь за руль моей машины»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»

Лучший режиссёр

Кеннет Брана за «Белфаст»

Рюсуке Хамагути за «Сядь за руль моей машины»

Пол Томас Андерсон за «Лакричную пиццу»

Джейн Кэмпион за «Власть пса»

Стивен Спилберг за «Вестсайдскую историю»

Лучшая женская роль

Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй»

Оливия Колман за «Незнакомую дочь»

Пенелопа Крус за «Параллельные матери»

Николь Кидман за «В роли Рикардо»

Кристен Стюарт за «Спенсер»

Лучшая мужская роль

Хавьер Бардем за «В роли Рикардо»

Бенедикт Камбербэтч за «Власть пса»

Эндрю Гарфилд за «Тик-так, БУМ!»

Уилл Смит за «Короля Ричарда»

Дензел Вашингтон за «Трагедию Макбета»

Лучшая актриса второго плана

Джесси Бакли за «Незнакомую дочь»

Ариана ДеБос за «Вестсайдскую историю»

Джуди Денч за «Белфаст»

Кирстен Данст за «Власть пса»

Онжаню Эллис за «Короля Ричарда»

Лучший актёр второго плана

Киран Хайндс за «Белфаст»

Трой Коцур за «CODA»

Джесси Племонс за «Власть пса»

Дж.К Симмонс за «В роли Рикардо»

Коди Смит-Макфи за «Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий

«Белфаст»

«Не смотрите наверх»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Худший человек на свете»

Лучший адаптированный сценарий

«CODA»

«Сядь за руль моей машины»

«Дюна»

«Власть пса»

«Незнакомая дочь»

Лучший анимационный фильм

«Энканто»

«Побег»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

«Райя и последний дракон»

Лучший фильм на иностранном языке

«Сядь за руль моей машины»

«Побег»

«Рука Бога»

«Лунана: Як в классной комнате»

«Худший человек на свете»

Лучшая операторская работа

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Трагедия Макбета»

«Вестсайдская история»

Лучшие визуальные эффекты

«Дюна»

«Главный герой»

«Не время умирать»

«Шан-чи и легенда десяти колец»

«Человек-паук: Нет пути домой»

Лучший монтаж

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Власть пса»

«Тик-так, БУМ!»

Лучшая песня

Be Alive из «Короля Ричарда»

Dos Oruguitas из «Энканто»

Down to Joy из «Белфаста»

No Time to Die из «Не время умирать»

Somehow You Do из «Четыре хороших дня»

Лучший документальный фильм

«Аттика»

«Вознесение»

«Лето соула»

«Побег»

«Текст в огне»

Лучший саундтрек

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Энканто»

«Параллельные матери»

«Власть пса»

Лучшие костюмы

«Круэлла»

«Сирано»

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Вестсайдская история»

Лучшая работа художника-постановщика

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Трагедия Макбета»

«Вестсайдская история»

Лучший грим и причёски

«Поездка в Америку»

«Круэлла»

«Дюна»

«Глаза Тэмми Фэй»

«Дом Gucci»

Лучший звук

«Белфаст»

«Дюна»

«Не время умирать»

«Сила пса»

«Вестсайдская история»

Напомним, что церемония награждения состоится в ночь с 27 на 28 марта.