Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворгяна вновь отложено
13:54, 8 Февраль, 2022
Судебное заседание по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера РА Армена Геворгяна отложено на неделю из-за отсутствия адвоката Армена Геворгяна Лусине Саакян.
Как сообщает «Арменпресс», сотрудники суда общей юрисдикции города Еревана пытались связаться с Лусине Саакян, но безуспешно.
По словам Армена Геворгяна, испортилась ее машина, и она попросила не ждать ее сегодня. Судебное заседание перенесено на 15 февраля.
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