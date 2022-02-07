В Армении действует «BAJ Unicorn Academy», где готовят высококвалифицированных инженеров-механиков

По инициативе «Orion» и «BAJ Accelerator» в Армении стартовала программа «BAJ Unicorn Academy», которая будет готовить высококвалифицированных инженеров-механиков. Образовательную программу в области ИТ реализует «Armenian Code Academy» (ACA) при финансировании компаний «Embodied» и «cognaize».

Как сообщили «Арменпресс» в «Armenian Code Academy», обучение будет бесплатным, первое занятие состоялось 28 января, обучение продлится в течение 5 месяцев с 20 отобранными учащимися.

«Работая с будущими компаниями-единорогами, мы сразу признали, что в Армении не хватает старших специалистов. По нашей оценке, в ближайшие годы ИТ-компании продолжат бурный рост, поэтому потребность в специалистах будет увеличиваться. Мы решили решить проблему, создав возможность для получения опыта по международным стандартам. В случае успеха мы увеличим количество обучающих программ», - рассказала Диана Арзуманян, соучредитель и директор «Orion Worldwide Innovations Armenia».

Нарек Асликян, соучредитель и директор «Armenian Code Academy», подчеркнул, что для подготовки высококвалифицированных инженеров-механиков приглашены специалисты ведущих компаний и университетов мира. Среди них преподаватели из Университета Аризоны, из Google и из других международных компаний.

Лучшие студенты получат предложения на работу от стартапов «Embodied» и «cognaize», которые добились больших успехов на мировом рынке и в настоящее время активно набирают армянские команды. Благодаря знаниям, полученным в «BAJ Unicorn Academy», выпускники станут конкурентоспособными на рынке труда и будут востребованы и в других компаниях.

«Orion Worldwide Innovations» - это центр роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы, предлагающий полный спектр услуг. Он для инвестиционных компаний создает возможности выхода на рынок США, совершенствует их стратегию привлечения клиентов, помогает им быть конкурентоспособными и поддерживает их инновации. Компания «Orion» была основана в 2017 году в США. Компания имеет офисы в Нью-Йорке и в Ереване, сотрудничает с компаниями и сетями инвесторов, работающими в разных странах мира.

«BAJ Accelerator» - программа роста стартапов от «Seed» до «Series A+». Первая в мире компания, которая «ускоряет развитие технологий», взращивая стартапы и делая их привлекательными для инвестиций. Программа охватывает впечатляющий спектр: финансы, рост, бизнес, право, инвестиции и научные круги. «BAJ Accelerator» стремительно развивается, имея видением «меньше разговоров, больше сделок».

«Armenian Code Academy» - ведущее учебное заведением в области технологий, основанное в Ереване. В течение последних шести лет ACA предлагает высококачественные образовательные программы как для начинающих энтузиастов, стремящихся войти в область программирования, так и для опытных программистов, желающих расширить свой профессиональный кругозор.