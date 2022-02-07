Байден провел еще один телефонный разговор с Макроном

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в воскресенье обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Беседа состоялась в преддверии визита главы французского государства в Москву, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских ВС на границе с Украиной, а также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной", - говорится в сообщении, распространенном Белым домом по итогам разговора.

Это уже вторая телефонная беседа президентов США и Франции за неделю, предыдущая состоялась 2 февраля.

В понедельник президент РФ Владимир Путин примет французского коллегу в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры, трижды разговаривавшие по телефону за последние две недели, намерены затронуть много тем. Во вторник президент Франции планирует посетить Украину. Как в свою очередь проинформировал официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, визиты Макрона в Москву и Киев станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.