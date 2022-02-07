Великобритания не считает нагорно-карабахский конфликт разрешенным: интервью «Арменпресс» с послом Джоном Галагером

Великобритания не считает нагорно-карабахский конфликт урегулированным. В интервью, данном «Арменпресс» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Великобританией, это заявил чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джон Галагер. Он подчеркнул, что Британия полностью поддерживает усилия американского, французского и российского сопредседателей Минской группы ОБСЕ и поощряет стороны к конструктивному участию в переговорном процессе.

Говоря об истории армяно-британских отношений, текущей динамике, работе, проделанной за последние три десятилетия, посол Елизаветы II с удовлетворением отметил рост двусторонних отношений в сфере торговли, бизнеса, культуры, между людьми, а также в области поддержки амбициозных подходов к зеленому развитию и сопротивлению изменению климата.

Посол Галагер считает расширение договорно-правовой базы, лежащей в основе двусторонних отношений, важным приоритетом своего посольства в Армении. В этом контексте он сообщил, что правительство Великобритании в настоящее время работает с Республикой Армения над завершением работы над Соглашением о всеобъемлющем расширенном партнерстве между Соединенным Королевством и Республикой Армения, которое охватывает широкий круг двусторонних вопросов.

- Господин посол, в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Великобританией. Как Вы думаете, может ли такой короткий период в действительности отразить всю картину армяно-британских отношений, их глубину? Как Вы охарактеризовали бы сегодняшние армяно-британские отношения?

- Благодарю за вопрос. Я согласен с тем, что отношения между Великобританией и Арменией имеют гораздо более долгую историю, чем установление дипломатических отношений 30 лет назад. Я горжусь тем, что Великобритания была одной из первых стран, признавших независимость Армении в 1991 году. А в 1988 г., после разрушительного землетрясения, Великобритания была одной из стран, оказавших наиболее значительную поддержку Армянской ССР, в частности, когда премьер-министр Маргарет Тэтчер посетила Армению в 1990 году и в Гюмри официально открыла школу имени лорда Байрона. С тех пор у нас было много министерских визитов. Последним из них был визит бывшего государственного министра по делам Европейского соседства и Америки Венди Мортона в Ереван и в Ванадзор в феврале прошлого года. Надеюсь, что такие визиты на высоком уровне будут и в будущем.

Конечно, связи и общая история наших стран гораздо обширнее, чем связи между правительствами. Я продолжаю удивляться тому количеству известных армян, которых я встречал, которые учились в университетах Великобритании. Растут связи в сфере торговли, бизнеса, культуры, между людьми, а также в области поддержки амбициозных подходов к зеленому развитию и сопротивлению изменению климата.

Поэтому я думаю, что в последующие 30 лет и после них у Соединенного Королевства и Армении будет больше возможностей для совместной работы по дальнейшему развитию отношений и контактов между нашими народами и их культурами.

- Интересно услышать Ваш комментарий об интересах Великобритании в отношениях с Арменией и в целом в нашем регионе. В чем, на Ваш взгляд, главные приоритеты армяно-британских отношений?

- Отношения Великобритании с Арменией включают в себя ряд областей, включая содействие управлению, экономическим реформам, двусторонней торговле, культурным и образовательным инициативам, а также содействие амбициозным обязательствам в области изменения климата.

Я рад, что мы смогли поддержать реформаторские усилия правительства Армении, поделившись британским опытом. Я думаю, что это внесло позитивный вклад в впечатляющий прогресс Армении в управлении и демократизации за последние годы.

Я также хорошо понимаю, что последние 18 месяцев для Армении были чрезвычайно трудными, из-за конфликта в Нагорном Карабахе и эпидемии COVID-19. Соединенное Королевство продолжает поддерживать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по прочному и мирному урегулированию конфликта. Мы также предоставляем финансирование Программе развития Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для повышения устойчивости путем профессионального обучения и психологического содействия в приграничных общинах.

В целом, на мой взгляд, Великобритания вносит положительный вклад в экономическое и демократическое развитие Армении. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с правительством, парламентом и с бизнесом, чтобы определять области, в которых наш опыт может иметь значение.

- А как Вы прокомментируете те критические точки зрения экспертов, что Армения и Великобритания могли бы сделать больше для реализации большого потенциала, имеющегося в двусторонних отношениях. В первую очередь, расширяя лежащее в основе отношений договорно-правовое поле, которое пока состоит всего из 10-12 соглашений, меморандумов и заявлений, подписывать больше соглашений и других документов о развитии и активизации взаимодействия в стратегической сфере?

- Это то, над чем мы сейчас работаем, то, что я считаю приоритетом моего посольства в Армении. Правительство Великобритании в настоящее время работает с правительством Армении над завершением работы над Соглашением всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Соединенным Королевством и Республикой Армения, которое охватывает весь круг двусторонних отношений и двусторонних вопросов. Надеемся, что вскоре об этом мы сможем сделать дополнительные объявления.

- По данным Департамента международной торговли правительства Великобритании, в период от июня 2020 г. по июнь 2021 г. товарооборот (экспорт + импорт) между Соединенным Королевством и Арменией составил 64 млн британских фунтов (более 87 млн долларов США). Каким образом Ереван и Лондон могут увеличить двустороннюю торговлю? Есть ли профессиональные анализы или прогнозы о том, как улучшить торговые отношения?

- Безусловно, есть возможность для дальнейшего расширения двусторонней торговли между Великобританией и Арменией. Это то, над чем мы активно работаем. Армения известна своей процветающей ИТ-индустрией, и в последние месяцы мы наблюдаем положительные сигналы от компаний о расширении своей деятельности в обоих направлениях.

Еще одно важное направление роста - возобновляемые источники энергии. Соединенное Королевство привержено продвижению экологически чистой энергии. В настоящее время мы поддерживаем сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Офисом содействия бизнесу для выявления возможностей интеграции принципов зеленого развития в бизнес-сфере Армении. Эта работа преследует несколько целей: сохранение окружающей среды, открытие более «зеленых» перспектив развития и повышение конкурентоспособности армянских компаний на международном уровне. Британские компании также сотрудничали с властями Армении в сфере модернизации энергосетей, с мэрией Еревана в инициативах чистой энергетики.

Так что я думаю, что есть много возможностей для расширения двусторонней торговли, как в упомянутых выше областях, так и за их пределами.

- Будут ли мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений? И планируются ли в ближайшее время визиты высокого уровня из Великобритании в Армению?

- В 2022 году мы планируем провести ряд мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений. Понятно, что эпидемическая ситуация на данный момент препятствует организации любого масштабного мероприятия. Тем не менее, мы надеемся, что сможем организовать летом традиционный вечер по случаю дня рождения Ее Величества Королевы, который станет прекрасной возможностью отметить и 30-летие дипломатических отношений. Я также с нетерпением жду визита сборной Шотландии по футболу в июне, это будет действительно интересное событие. Что касается визитов высокопоставленных лиц, то, конечно, надеюсь, что в этом году будут возможности для таких визитов.

- Я хотел бы коснуться региональных событий вокруг Армении, послевоенной ситуации, сложившейся после 2020 года, после 44-дневной Арцахской войны. Каким Великобритания видит всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта? Другими словами, какова позиция Великобритании по этому вопросу? В этом контексте, как Вы прокомментируете неоднократные публичные заявления азербайджанской стороны, в частности президента Азербайджана Ильхама Алиева, что нагорно-карабахского вопроса больше нет, поскольку Азербайджан его решил? Согласны ли Вы с мнением, что после 44-дневной войны проблемы Нагорного Карабаха больше не существует?

- Позиция Соединенного Королевства по нагорно-карабахскому конфликту не изменилась. Мы не считаем конфликт исчерпанным. Соединенное Королевство желает, чтобы нагорно-карабахский конфликт был разрешен путем всеобъемлющего мирного урегулирования, как можно скорее и на основе основных принципов сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы полностью поддерживаем усилия американского, французского и русского сопредседателей и призываем стороны к конструктивному участию в переговорном процессе.

Мы также настоятельно призываем к дальнейшему прогрессу в гуманитарных вопросах, таких как возвращение всех военнопленных и задерживаемых, разминирование и расследование всех утверждений о нарушениях прав человека. Для дальнейшей стабильности и процветания региона жизненно важно, чтобы текущие вопросы решались путем переговоров и мирного процесса.

- Как вы оцениваете переговоры между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России по разблокированию транспортных, экономических коммуникаций, делимитации государственных границ в регионе?

- У нас нет прямого контроля над процессами трехсторонней рабочей группы, но прогресс в демаркации, разграничении, восстановлении транспортно-экономических связей будем рассматривать как позитивный шаг. Соединенное Королевство полностью поддерживает развитие мирных отношений в регионе.

- Вы, конечно, знаете, что между Арменией и Турцией начат диалог с целью нормализации двусторонних отношений и установления дипломатических отношений. Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоялась 14 января 2022 года в Москве. Какую роль в этом процессе может сыграть Великобритания как ключевой игрок в международных отношениях?

- Как и в случае ответа на предыдущий вопрос, в данном случае должен сказать, что Великобритания не участвует в переговорном процессе, но мы позитивно рассмотрим любой прогресс в нормализации армяно-турецких отношений. Согласно сообщениям, обе стороны уже предпринимают позитивные шаги для возобновления отношений. Я считаю, что действия, которые способствуют контактам и сотрудничеству между народами двух стран, являются хорошим шагом, открытые границы дадут обеим странам больше возможностей для реализации своего потенциала.

Интервью с послом Джоном Галлагером вел Арам Саркисян