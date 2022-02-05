Американские военные прибыли в Польшу

Первые военнослужащие из США 5 февраля прибыли в Польшу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Польское телеграфное агентство (ПТА).

Американский военный самолет с солдатами и офицерами приземлился в аэропорту Ясенка. По данным агентства, накануне, 4 февраля в том же аэропорту приземлились восемь американских самолетов с логистической группой. Цель группы-логистическое обеспечение американских военных в Польше.

В общей сложности в Польшу переедут 1700 солдат и офицеров. Ранее сюда была доставлена американская военная техника.