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Американские военные прибыли в Польшу

Американские военные прибыли в Польшу

Первые военнослужащие из США 5 февраля прибыли в Польшу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Польское телеграфное агентство (ПТА).

Американский военный самолет с солдатами и офицерами приземлился в аэропорту Ясенка. По данным агентства, накануне, 4 февраля в том же аэропорту приземлились восемь американских самолетов с логистической группой. Цель группы-логистическое обеспечение американских военных в Польше.

В общей сложности в Польшу переедут 1700 солдат и офицеров. Ранее сюда была  доставлена американская военная техника.


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