Американские военные прибыли в Польшу
15:16, 5 Февраль, 2022
Первые военнослужащие из США 5 февраля прибыли в Польшу.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Польское телеграфное агентство (ПТА).
Американский военный самолет с солдатами и офицерами приземлился в аэропорту Ясенка. По данным агентства, накануне, 4 февраля в том же аэропорту приземлились восемь американских самолетов с логистической группой. Цель группы-логистическое обеспечение американских военных в Польше.
В общей сложности в Польшу переедут 1700 солдат и офицеров. Ранее сюда была доставлена американская военная техника.
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