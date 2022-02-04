Ален Симонян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Артура Григоряна

И.о. президента Ален Симонян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Республики Армения, композитора Артура Григоряна. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью узнал о безвременной кончине Народного артиста Республики Армения, композитора Артура Григоряна.

Армянская культура и сообщество любителей музыки понесли большую утрату. Ушел из жизни один из лучших представителей современной армянской музыки, внесший уникальный вклад в открытие, воспитание и развитие многих талантов.

Выражаю соболезнования семье, родным, коллегам и многочисленным поклонникам творчества артиста”.