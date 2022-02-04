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Оппозиция не будет выдвигать кандидата на пост президента Армении, и не будет участвовать в выборах

Оппозиция не будет выдвигать кандидата на пост президента Армении, и не будет участвовать в выборах

Фракции Национального собрания «Айастан» и «Честь имею» не будут выдвигать кандидата на пост президента Армении, и не будут участвовать в президентских выборах.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом на своей странице в Facebook распространил блок «Айастан».

«Мы обсудили вопрос целесообразности выдвижения кандидата, но в сложившейся ситуации участие в легитимизации этих выборов, даже косвенно, считаем неприемлемым и неправильным.

Исходя из этого фракции Национального собрания «Айастан» и «Честь имею» приняли решение никоим образом не участвовать в президентских выборах», - говорится в сообщении блока.
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