С 15 марта в закрытых и открытых помещениях общественного питания вводится запрет на употребление табачных изделий

С 15 марта 2022 года во всех заведениях общественного питания вводится запрет на употребление табачных изделий и заменителей табака. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения РА в Facebook.

Употребление табачных изделий будет запрещено как в закрытых, так и в открытых помещениях общественного питания: в столовых, ресторанах, кафе, барах и в других точках приготовления и продажи кулинарных изделий.