Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

С 15 марта в закрытых и открытых помещениях общественного питания вводится запрет на употребление табачных изделий

С 15 марта в закрытых и открытых помещениях общественного питания вводится запрет на употребление табачных изделий

С 15 марта 2022 года во всех заведениях общественного питания вводится запрет на употребление табачных изделий и заменителей табака. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения РА  в Facebook.

Употребление табачных изделий будет запрещено как в закрытых, так и в открытых помещениях общественного питания: в столовых, ресторанах, кафе, барах и в других точках приготовления и продажи кулинарных изделий.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]